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Названа стоимость операции по подрыву "Северных потоков"

17:35
  • среда
  • 25 сентября 2024

Немецкая пресса продвигает "украинскую версию" диверсии

Немецкие журналисты выяснили стоимость операции по подрыву российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". По данным журнала Spiegel, диверсия обошлась в 300 тысяч долларов.

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Авторы материала придерживаются "украинской версии" аварии на трубопроводе. Они утверждают со ссылкой на источники, что группа диверсантов якобы состояла в основном из гражданских лиц. А план диверсии одобрил бывший главком ВСУ Валерий Залужный, утверждают немецкие журналисты.

Как пишет журнал, президент Украины Владимир Зеленский якобы не был проинформирован. Операция финансировалась из частных средств, руководил группой диверсантов и готовил их бывший офицер сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, заверяют источники издания.

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