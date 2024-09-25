Немецкая пресса продвигает "украинскую версию" диверсии

Немецкие журналисты выяснили стоимость операции по подрыву российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". По данным журнала Spiegel, диверсия обошлась в 300 тысяч долларов.

Авторы материала придерживаются "украинской версии" аварии на трубопроводе. Они утверждают со ссылкой на источники, что группа диверсантов якобы состояла в основном из гражданских лиц. А план диверсии одобрил бывший главком ВСУ Валерий Залужный, утверждают немецкие журналисты.

Как пишет журнал, президент Украины Владимир Зеленский якобы не был проинформирован. Операция финансировалась из частных средств, руководил группой диверсантов и готовил их бывший офицер сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, заверяют источники издания.

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