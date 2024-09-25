Киев подал иск о конфискации активов Фридмана и Авена

Санкции против связанных с Фридманом компаний Зеленский ввел в 2023 году

Украинские активы компаний российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова могут быть конфискованы. Соответствующий иск подал в Высший антикоррупционный суд Минюст Украины. Ведомство требует применить санкции, предусматривающие блокировку активов, к самим предпринимателям и компании Rissa Investments Limited.

Минюст, в частности, просит взыскать в доход государства 82% акций страховой компании "Альфа страхование", 86,2% доли уставного капитала компаний "Альфа-Лизинг Украина", "Паритет Финанс", "Сенс диджитал", по 100% акций "Миргородского завода минеральных вод" и "Моршинского завода минеральных вод "Оскар".

Санкции против девяти компаний, которые связаны с российским бизнесменом Михаилом Фридманом, Владимир Зеленский ввел в ноябре 2023 года. СБУ ранее сообщила об аресте всех украинских активов Фридмана, Авена и Косогова на сумму более 463 миллионов долларов, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram