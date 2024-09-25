Путин провел встречу со спикером турецкого парламента

Отношения между Россией и Турцией развиваются

Развитие отношений между Москвой и Анкарой Владимир Путин обсудил сегодня на встрече в Кремле с председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Спикер турецкого парламента в эти дни находится с официальным визитом в России. Владимир Путин попросил гостя передать наилучшие пожелания президенту Турции Реджепу Таийпу Эрдогану, напомнив, что в октябре в Казани на саммите БРИКС у лидеров двух стран запланирована отдельная встреча. В ходе разговора собеседники отметили поступательное развитие российско-турецких отношений.

"Отношения между Турцией и Россией развиваются весьма успешно практически по всем направлениям: и в экономике, и в социальной сфере, по линии Министерства иностранных дел. В общем и целом, мы добрые соседи и работаем на благо наших народов, наших стран, и в целом у нас всё получается", - заявил Путин.

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