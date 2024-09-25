ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин поднял вопрос об импортозамещении в автопроме

22:27
  • среда
  • 25 сентября 2024

Премьер встретилося с гендиректором "КАМАЗа"

Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором "КАМАЗа" Сергеем Когогиным призвал наращивать усилия для дальнейшей модернизации предприятия, используя все доступные инструменты господдержки.

Глава правительства поднял вопрос об импортозамещении в автопроме. Когогин доложил, что за последние три года достигнуты значительные успехи. Коллектив предприятия решил ключевые вопросы с двигателями, коробками передач и кабинами.

Активно идет работа и по созданию отечественных продуктов для автоматизированных систем проектирования, поддержания жизненного цикла и сервисного обслуживания. Зашла речь на встрече и о электробусах, выпускаемых КАМАЗом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Цех сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ"
Цех сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.