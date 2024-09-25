Мишустин поднял вопрос об импортозамещении в автопроме

Премьер встретилося с гендиректором "КАМАЗа"

Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором "КАМАЗа" Сергеем Когогиным призвал наращивать усилия для дальнейшей модернизации предприятия, используя все доступные инструменты господдержки.

Глава правительства поднял вопрос об импортозамещении в автопроме. Когогин доложил, что за последние три года достигнуты значительные успехи. Коллектив предприятия решил ключевые вопросы с двигателями, коробками передач и кабинами.

Активно идет работа и по созданию отечественных продуктов для автоматизированных систем проектирования, поддержания жизненного цикла и сервисного обслуживания. Зашла речь на встрече и о электробусах, выпускаемых КАМАЗом.

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