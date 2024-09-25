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Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине

18:25
  • среда
  • 25 сентября 2024

Разрушена также большая часть ГЭС

Ударами ВС России уничтожены все тепловые электростанции на Украине. Также разрушена большая часть гидроэлектростанций, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН.

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Как заявил Зеленский, это является частью стратегии России по дестабилизации ситуации на Украине. По его словам, один из методов Москвы — нападение на украинскую энергетическую инфраструктуру, это преднамеренные российские атаки на электростанции и всю энергосистему.

Ранее украинские эксперты озвучили прогнозы на грядущую зиму. По их подсчетам, уже при нулевой температуре электроэнергию на Украине будут отключать на 8-10 часов в сутки. Если  же температура опустится до минус 10, то света может не быть и по 18 часов, передает ТАСС.

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