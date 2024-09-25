Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине

Разрушена также большая часть ГЭС

Ударами ВС России уничтожены все тепловые электростанции на Украине. Также разрушена большая часть гидроэлектростанций, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН.

Как заявил Зеленский, это является частью стратегии России по дестабилизации ситуации на Украине. По его словам, один из методов Москвы — нападение на украинскую энергетическую инфраструктуру, это преднамеренные российские атаки на электростанции и всю энергосистему.

Ранее украинские эксперты озвучили прогнозы на грядущую зиму. По их подсчетам, уже при нулевой температуре электроэнергию на Украине будут отключать на 8-10 часов в сутки. Если же температура опустится до минус 10, то света может не быть и по 18 часов, передает ТАСС.

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