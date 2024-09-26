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Представлены новые герои спецоперации

08:36
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Младший лейтенант Виталий Мамонов спас подчиненного, закрыв его собой от вражеского дрона-камикадзе

Представлены новые герои спецоперации.

Младший лейтенант Виталий Мамонов и его штурмовая группа попали под массированную атаку ВСУ. Виталий спас подчиненного, закрыв его собой от вражеского дрона-камикадзе, и получил множественные ранения. Но от эвакуации Мамонов отказался и продолжил командовать подразделением до полного разгрома противника.

Алексей Семенчук, командир группы отряда БАРС-16, обнаружил вражескую диверсионно-разведывательную группу и, несмотря на численное превосходство радикалов, навязал противнику бой. Неприятель понес большие потери и отступил.

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