Младший лейтенант Виталий Мамонов спас подчиненного, закрыв его собой от вражеского дрона-камикадзе

Представлены новые герои спецоперации.

Младший лейтенант Виталий Мамонов и его штурмовая группа попали под массированную атаку ВСУ. Виталий спас подчиненного, закрыв его собой от вражеского дрона-камикадзе, и получил множественные ранения. Но от эвакуации Мамонов отказался и продолжил командовать подразделением до полного разгрома противника.

Алексей Семенчук, командир группы отряда БАРС-16, обнаружил вражескую диверсионно-разведывательную группу и, несмотря на численное превосходство радикалов, навязал противнику бой. Неприятель понес большие потери и отступил.

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