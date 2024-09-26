Минобороны России объявило об уничтожении беспилотников ВСУ

Была пресечена очередная попытка атаки

Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее стало известно, что российские военные освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР - слаженную работу продемонстрировали бойцы Южной группировки войск. Также наша армия нанесла удары по центру радиосвязи ВСУ, местам производства и хранения беспилотников.

За сутки российские бойцы продвинулись вглубь обороны противника сразу на нескольких ключевых направлениях. Наши штурмовые и мотострелковые отряды надежно прикрывает артиллерия.

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