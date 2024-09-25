Лавров обсудил с Ван И меры по противодействию Западу

Министры поговорили и о перспективах урегулирования украинского кризиса

Меры по противодействию Западу, который нагнетает ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вокруг Тайваня, обсудили главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И. Министры встретились на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Дипломаты дали высокую оценку развитию взаимодействия между Москвой и Пекином. Особое внимание Лавров и Ван И уделили реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Обсудили также подготовку к саммиту БРИКС в Казани и запланированным контактам лидеров двух стран, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Главы МИД подчеркнули важность укрепления внешнеполитической координации Москвы и Пекина на международных площадках. Речь идет об ООН и ее Совете Безопасности, а также о БРИКС, ШОС, АТЭС и "Группе двадцати".

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