ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров обсудил с Ван И меры по противодействию Западу

19:01
  • среда
  • 25 сентября 2024

Министры поговорили и о перспективах урегулирования украинского кризиса

Меры по противодействию Западу, который нагнетает ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вокруг Тайваня, обсудили главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И. Министры встретились на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Лавров: Россия победит в конфликте, развязанном Западом руками украинцев
Лавров прибыл в Нью-Йорк

Дипломаты дали высокую оценку развитию взаимодействия между Москвой и Пекином. Особое внимание Лавров и Ван И уделили реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Обсудили также подготовку к саммиту БРИКС в Казани и запланированным контактам лидеров двух стран, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Главы МИД подчеркнули важность укрепления внешнеполитической координации Москвы и Пекина на международных площадках. Речь идет об ООН и ее Совете Безопасности, а также о БРИКС, ШОС, АТЭС и "Группе двадцати".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.