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Мадянова предложили посмертно наградить званием народного артиста России

19:19
  • среда
  • 25 сентября 2024

Инициативу выдвинули общественники движения "Ветераны России"

Не стало Романа Мадянова. Заслуженный артист России, актер театра и кино. Впервые появился на экране совсем юным - в 10 лет. А уже через год Георгий Данелия доверил ему главную роль Гекельберри Финна в своем фильме "Совсем пропащий".
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После учебы в ГИТИСе Мадянов служил в столичном театре имени Маяковского.  Зрителю актер полюбился по фильмам "Левиафан", "12", "Легенда номер 17". Были еще сериалы "Солдаты", "Участок", "Домашний арест".

За яркие образы поклонники называли Мадянова главным чиновником российского кино. Артист неоднократно становился лауреатом премий "Ника" и "Золотой орел". В последние годы актер боролся с раком легких. Ему было 62 года.  

Между тем стало известно, что Мадянова предложили посмертно наградить званием народного артиста России. С инициативой общественники движения "Ветераны России" обратились к президенту России, а также министру культуры.

В разговоре с "ТВ Центром" председатель движения Ильдар Резяпов отметил, что Мадянов показал свою любовь к Родине. В частности, он направил гуманитарную помощь Донбассу и осудил бежавших из страны коллег.

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