В ядерную доктрину России предложили внести ряд уточнений

Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с Советом безопасности по ядерному сдерживанию. Глава государства предложил внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.

"Так, в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. На что ещё особо хотел бы обратить ваше внимание: в обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.