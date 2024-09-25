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В ядерную доктрину России предложили внести ряд уточнений

19:51
  • среда
  • 25 сентября 2024

Путин обсудил с Совбезом ядерное сдерживание

Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с Советом безопасности по ядерному сдерживанию. Глава государства предложил внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.

"Так, в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. На что ещё особо хотел бы обратить ваше внимание: в обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

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