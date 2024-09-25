Даже если противник использует обычное вооружение

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае критической угрозы. В том числе если противник использует обычное оружие, заявил Владимир Путин. Президент России провел заседание Постоянного совещания Совета Безопасности России по ядерному сдерживанию.

Глава государства навал условия, при которых Москва применит ядерное оружие. По словам Путина, такая возможность будет рассматриваться при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы.

Также Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету стран-участниц.

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