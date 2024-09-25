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Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае критической угрозы

20:11
  • среда
  • 25 сентября 2024

Даже если противник использует обычное вооружение

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае критической угрозы. В том числе если противник использует обычное оружие, заявил Владимир Путин. Президент России провел заседание Постоянного совещания Совета Безопасности России по ядерному сдерживанию.

Путин: Россия вправе применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии
Путин: Россия стремится не допустить распространения ядерного оружия

Глава государства навал условия, при которых Москва применит ядерное оружие. По словам Путина, такая возможность будет рассматриваться при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы.

Также Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету стран-участниц.

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