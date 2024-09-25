Путин: Россия вправе применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии

Россия всегда ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил

Наша страна оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности России, которое было посвящено теме ядерного сдерживания.

Путин отметил, что Россия всегда крайне ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил.

"Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно, использование ядерных сил - это крайняя мера защиты суверенитета страны", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Президент также поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к нынешним реалиям.

Ранее сообщалось, что в ядерную доктрину России предложили внести ряд уточнений.

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