Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае критической угрозы

Кадры из Кремля, где президент сегодня провёл постоянное совещание Совета безопасности по ядерному сдерживанию. На нём было предложено обновить основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

"В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - заявил Путин.

Изменения в ядерной доктрине были анонсированы на фоне западных дискуссий об ударах ракетами большой дальности по российской территории. Несколько дней назад президент США Джо Байден заявил, что решения по этому вопросу не принято. На этой неделе в Вашингтон прилетела украинская делегация.

Однако ещё во время своего недавнего визита в Санкт-Петербург Владимир Путин обращал внимание участников альянса НАТО, что не удастся представить удары по российской территории западным оружием ответственностью одной Украины. Солдаты ВСУ не могут самостоятельно наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства. Для наведения по целям используются натовские спутники и именно военнослужащие альянса вносят полётные задания для ракет.

"Поэтому речь идёт не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идёт о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединённых Штатов, европейских стран в войне на Украине", - сказал Путин.

То есть теперь Россия прямо предостерегает любую ядерную страну использовать для нападения на нашу территорию другое государство, не обладающее ядерным оружием. Киевский режим напал на Курскую область не самостоятельно, а при прямой поддержке трёх "атомных" стран — США, Британии и Франции. В целом противником России выступает коллективный Запад, частью которого является и Германия, которая является крупнейшим спонсором ВСУ в Европе, в том числе на Курской земле сейчас воюют немецкие танки. В Берлине говорят, что это уже не их бронетехника, в таком же духе врут и остальные западные страны. Однако нужно понимать: их цель через Украину нанести стратегическое поражение нашей стране. И Россия обязана серьёзно относиться к этой угрозе и выстраиваться свои действия с учетом всей опасности происходящего. Вот что ещё заявил президент на сегодняшнем совещании:

"Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. В завершение отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации".

Это сигнал, который по своей сути мощнее любых ядерных испытаний и к которому Западу стоит прислушаться.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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