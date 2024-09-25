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В США объявили Путина победителем в украинском конфликте

20:41
  • среда
  • 25 сентября 2024

Российский лидер добился всех своих целей

Блок НАТО потерпел поражение на Украине. В конфликте фактически победил президент России, Владимир Путин добился всех своих целей, убежден бывший аналитик Пентагона, подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.

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По словам американского военного, Путин достиг цели к сожалению для президента США Джо Байдена. Все понимают: то, что произошло на европейском театре военных действий - это поражение НАТО, заявил Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее назвал просьбы Владимира Зеленского о новых поставках вооружений его "последним вздохом". Квятковски, в свою очередь, подчеркнул: пока Россия достигает успехов на земле, Североатлантический альянс все больше истощается в военном и экономическом отношении.

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