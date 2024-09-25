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Продолжается регистрация на чемпионат "IT-Планета Профессионалы 2024" и конкурс "Активное IT-образование 2024"

20:32
  • среда
  • 25 сентября 2024

До 30 ноября

В России продолжается регистрация участников на чемпионат для специалистов уровня middle и junior+ "ІТ-Планета Профессионалы 2024", а также открытый конкурс для педагогов наставников "Активное ІТ-образование 2024". Срок - до 30 ноября 2024 года.

Мероприятия призваны поддержать профессионалов IT-сферы, а также начинающих специалистов в сфере разработки, а также вовлечения молодежи в изучение российских информационных технологий (ИТ).

Подробная информация по мероприятиям размещена на сайтах world-it-planet.org/pro и active-edu.braim.org.

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