Взрыв прогремел в здании суда в Калифорнии

Полиция сообщила о срабатывании взрывного устройства

Взрыв в здании суда в Санта-Барбаре стал результатом срабатывания установленного там самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила полиция калифорнийского округа.

Ранее шериф округа Санта-Барбара в американском штате Калифорния сообщил в соцсети X о взрыве в здании суда Санта-Марии. Полиция попросила жителей не посещать район, где расположен атакованный объект.

В сообщении шерифа подчеркивается, что место происшествия до сих пор небезопасно. Подробности ЧП пока не сообщаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram