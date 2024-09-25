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Взрыв прогремел в здании суда в Калифорнии

21:22
  • среда
  • 25 сентября 2024

Полиция сообщила о срабатывании взрывного устройства

Взрыв в здании суда в Санта-Барбаре стал результатом срабатывания установленного там самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила полиция калифорнийского округа.

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Ранее шериф округа Санта-Барбара в американском штате Калифорния сообщил в соцсети X о взрыве в здании суда Санта-Марии. Полиция попросила жителей не посещать район, где расположен атакованный объект.

В сообщении шерифа подчеркивается, что место происшествия до сих пор небезопасно. Подробности ЧП пока не сообщаются.

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