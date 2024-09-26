Дипломат Попов: У ООН есть будущее, но ее надо трансформировать

Запад изнутри разрушает организацию

Сохранит ли Организация Объединенных Наций статус площадки для конструктивных дискуссий? Или под давлением США и их союзников она превратится в трибуну пропагандистских выступлений? Как повысить роль стран Глобального Юга в решении международных проблем? Насколько актуален вопрос о реформировании Совета безопасности ООН?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил ветеран советской и российской дипломатии, чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов.

"ООН была создана почти 80 лет назад, и мы стояли у истоков этой организации. Она многое сделала. Но, к сожалению, в последнее время, когда Запад пытается утвердить свою гегемонию, они, в особенности США, действительно выхолащивали содержание ООН. Тем не менее у организации есть будущее, если ее трансформировать", - отмети эксперт.

Полный комментарий Вениамина Попова смотрите в видео

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