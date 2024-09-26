ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дипломат Попов: У ООН есть будущее, но ее надо трансформировать

08:34
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Запад изнутри разрушает организацию

Сохранит ли Организация Объединенных Наций статус площадки для конструктивных дискуссий? Или под давлением США и их союзников она превратится в трибуну пропагандистских выступлений? Как повысить роль стран Глобального Юга в решении международных проблем? Насколько актуален вопрос о реформировании Совета безопасности ООН?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил ветеран советской и российской дипломатии, чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов. 

"ООН была создана почти 80 лет назад, и мы стояли у истоков этой организации. Она многое сделала. Но, к сожалению, в последнее время, когда Запад пытается утвердить свою гегемонию, они, в особенности США, действительно выхолащивали содержание ООН. Тем не менее у организации есть будущее, если ее трансформировать", - отмети эксперт.

Полный комментарий Вениамина Попова смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Заседание ООН
Заседание ООН
Владимир Зеленский на заседании ООН
Владимир Зеленский на заседании ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.