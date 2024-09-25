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Дуров рассекретил размер своей зарплаты

21:56
  • среда
  • 25 сентября 2024

Ответ удивил следователей

Павел Дуров удивил следователей, раскрыв размер своей заработной платы. Основатель Telegram сообщил французским "мегрэ", что его зарплата составляет один дирхам в год (это примерно 25 евроцентов).

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Как отмечает издание Le Monde, предприниматель раскрыл секрет в беседе со следователями сразу после задержания во Франции. Его собеседников такой ответ оставил в недоумении, пишет газета.

Павла Дурова, как сообщалось, позже освободили под залог. Журналисты выяснили, что после освобождения предприниматель временно проживает в гостинице класса люкс Hôtel de Crillon в Париже.

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