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Медведев: изменения в ядерной доктрине дадут повод задуматься всем врагам России

23:28
  • среда
  • 25 сентября 2024

Зампред Совбеза РФ прокомментировал уточнения в политике ядерного сдерживания

Предложенные изменения в основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов России, толкающих мир к ядерной катастрофе. Об этом в среду, 25 сентября, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что корректировка ядерной доктрины России "может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения". Медведев также отметил, что каждый повод обратиться к ядерному оружию будет оценен в совокупности с другими факторами, а решение будет принимать президент.

В среду президент России Владимир Путин  провёл совещание с Советом безопасности по ядерному сдерживанию. Глава государства предложил внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.

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