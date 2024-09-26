Вучич возмутился отказом Польши приглашать Россию на годовщину освобождения Освенцима

Президент Сербии отметил, что в этом мире всё "очень странно"

"Сейчас будут мероприятия по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Те, кто его освободили, а это были русские, не будут приглашены <...> У нас в мире всё, как бы это сказать, чтобы не использовать мою формулировку "извращенно-наоборот", очень странно". Об этом в среду, 25 сентября, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе общения с сербской прессой.

Вучич также отметил, что на мероприятие при этом будут приглашены "те, кто создал этот лагерь".

Недавно директор мемориального комплекса "Аушвиц — Биркенау" заявил, что будет "трудно представить присутствие России" на церемонии в честь 80-летней годовщины со дня освобождения концлагеря Красной Армией.

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