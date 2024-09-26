ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вучич возмутился отказом Польши приглашать Россию на годовщину освобождения Освенцима

01:38
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Президент Сербии отметил, что в этом мире всё "очень странно"

"Сейчас будут мероприятия по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Те, кто его освободили, а это были русские, не будут приглашены <...> У нас в мире всё, как бы это сказать, чтобы не использовать мою формулировку "извращенно-наоборот", очень странно". Об этом в среду, 25 сентября, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе общения с сербской прессой.

Вучич также отметил, что на мероприятие при этом будут приглашены "те, кто создал этот лагерь".

Недавно директор мемориального комплекса "Аушвиц — Биркенау" заявил, что будет "трудно представить присутствие России" на церемонии в честь 80-летней годовщины со дня освобождения концлагеря Красной Армией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.