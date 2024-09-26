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В Конгрессе потребовали от Зеленского уволить посла Украины в США

03:01
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Посла Оксану Маркарову обвинили во вмешательстве в президентские выборы в Штатах

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. Это следует из письма Джонсона, опубликованного им в соцсети X в среду, 25 сентября.

По словам Джонсона, недавний визит Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании, который организовала Маркарова, является вмешательством в президентские выборы в пользу Камалы Харрис. Спикер отметил, что в сопровождении Зеленского не было ни одного республиканца.

25 сентября группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование в связи с поездкой Зеленского, заявив, что она могла быть связана с нарушениями американского законодательства.

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