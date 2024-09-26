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Сийярто: в мире должны осознать необходимость взаимовыгодных отношений с РФ

04:20
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Глава МИД Венгрии отметил, что в интересах его страны продолжать честное общение с РФ

Будапешт заинтересован в продолжении честного общения с Москвой, другие страны также должны понимать необходимость взаимовыгодных отношений с Россией. Об этом в четверг, 26 сентября, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

Сийярто также отметил, что работает с Лавровым уже 10 лет и эти отношения "всегда были основаны на взаимном уважении".

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