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Расчеты самоходок "Мста" поразили укрепленные пункты боевиков

08:48
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Точными ударами уничтожены блиндажи и находящаяся в укрытиях бронетехника

Удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины: сообщения приходят из Киевской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей. В Министерстве обороны отмечают, целями поражения становятся исключительно объекты ВПК.

Тем временем российские войска улучшили свое положение по переднему краю практически на всех основных направлениях.

На авдеевском направлении наши "Грады" с ювелирной точностью поразили район сосредоточения живой силы и техники противника. Били расчеты с расстояния в 15 километров. Несмотря на активность вражеских беспилотников, артиллеристы отрабатывают все заданные цели.

На южнодонецком направлении расчеты самоходок "Мста" поразили укрепленные пункты ВСУ. Точными ударами уничтожены блиндажи и находящаяся в укрытиях бронетехника неприятеля. Координаты целей передала наша разведка. На счету подразделения, в котором служат добровольцы из Бурятии, сотни пораженных вражеских целей. Сейчас "Мста" активно поддерживает продвижение штурмовых отрядов.

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