ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Десантники-минометчики группировки "Север" сорвали ротацию ВСУ

08:45
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Уничтожены два пикапа и до отделения живой силы неприятеля

Российские вооруженные силы продолжают выбивать украинских боевиков из приграничных районов Курской области.

Десантники-минометчики группировки "Север" сорвали ротацию ВСУ, уничтожив два пикапа и до отделения живой силы неприятеля. Это подтвердили данные объективного контроля с беспилотника. Расчеты 120-миллиметровых минометов громят врага круглосуточно, молниеносно атакуют и уходят от ответного огня, меняя позиции.

Серьезный урон радикалам наносят и наши FPV-дроны. Для ликвидации подразделений ВСУ бойцы используют взрывные устройства, а для вражеской техники - гранаты или противотанковые снаряды. Операторы беспилотников часто ликвидируют и вооружение стран НАТО. А экипажи Ка-52М не дают противнику закрепится на позициях. В этот раз "Аллигаторы" атаковали личный состав и скопление бронетехники боевиков. По докладам разведки, свою работу вертолетчики выполнили на отлично.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.