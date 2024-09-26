Уничтожены два пикапа и до отделения живой силы неприятеля

Российские вооруженные силы продолжают выбивать украинских боевиков из приграничных районов Курской области.

Десантники-минометчики группировки "Север" сорвали ротацию ВСУ, уничтожив два пикапа и до отделения живой силы неприятеля. Это подтвердили данные объективного контроля с беспилотника. Расчеты 120-миллиметровых минометов громят врага круглосуточно, молниеносно атакуют и уходят от ответного огня, меняя позиции.

Серьезный урон радикалам наносят и наши FPV-дроны. Для ликвидации подразделений ВСУ бойцы используют взрывные устройства, а для вражеской техники - гранаты или противотанковые снаряды. Операторы беспилотников часто ликвидируют и вооружение стран НАТО. А экипажи Ка-52М не дают противнику закрепится на позициях. В этот раз "Аллигаторы" атаковали личный состав и скопление бронетехники боевиков. По докладам разведки, свою работу вертолетчики выполнили на отлично.

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