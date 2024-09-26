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Более 60 бойцов добровольческих отрядов "БАРС" получили госнаграды

08:50
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Командиры отметили стойкость и высокий профессионализм подчиненных

Более 60 бойцов добровольческих отрядов "БАРС" "Южной" группировки получили государственные и ведомственные награды.

Непосредственно на позициях подразделений отличившимся военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", а также медали Министерства обороны "Воин-доброволец".

Командиры особо отметили стойкость и высокий профессионализм подчиненных, проявленные в ходе боевых действий.

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