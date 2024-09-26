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Лавров провел ряд встреч на полях Генассамблеи ООН

08:54
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Выступление министра на сессии ГА запланировано на субботу

Глава российского МИДа провел на полях Генассамблеи ООН ряд встреч. Сергей Лавров обсудил ситуацию в зоне арабо-израильского конфликта с генеральным комиссаром БАПОР Филиппом Лазарини. С госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином речь шла об антироссийской политике Запада. Международная проблематика была в центре внимания Лаврова и коллег из Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Словакии.

"Сверку часов" по вопросам двустороннего взаимодействия глава российского дипведомства провел во время беседы с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто. В частности, речь шла о реализации договоренностей, достигнутых на июльской встрече Владимира Путина и премьера Виктора Орбана в Москве. Также состоялся обмен мнениями о работе ООН и ситуации вокруг Украины.

Выступление Лаврова на сессии Генассамблее запланировано на субботу.

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