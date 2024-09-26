Жертвами израильских ударов по Ливану за сутки стали 72 человек

ВВС еврейского государства провели массированные бомбардировки крупных городов и поселений на юге и востоке стран

За сутки жертвами израильских ударов по Ливану стали 72 человека, ранены около 400. Такие данные приводит Минздрав ближневосточной республики.

Накануне ВВС еврейского государства провели массированные бомбардировки крупных городов и поселений на юге и востоке страны. Атаке подверглись и дома мирных жителей. В ответ бойцы шиитского движения выпустили десятки ракет на северу Израиля. Как заявили в офисе премьера Нетаньяху, Тель-Авив не ведет никаких переговоров о деэскалации конфликта. Цель ЦАХАЛ - отбросить силы "Хезболлы" от границы в глубину ливанской территории.

Ситуация в Ливане стала темой срочного заседания совбеза ООН. Премьер Пакистана Шариф призвал к введению санкций в отношении Тель-Авива. О том, что Израиль стал серьезной угрозой международному миру и безопасности и не заслуживает членства в ООН, говорил на заседании и глава иранского МИДа Аббас Аракчи.

Москва решительно осуждает масштабные военные действия и провокации в отношении Ливана. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, категорически недопустимы, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.

"Происходящее в регионе в очередной раз доказывает, что поиск непростых решений для истощающих его кризисов, в том числе ливанского, возможен только через диалог. Необходимо немедленно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Призываем к немедленному прекращению боевых действий", - добавил дипломат.

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