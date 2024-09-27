Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Марс успокоился и готовится получить поддержку от Сатурна

Овны

Сентябрь подходит к концу, и вот уже перед нами замаячили последние выходные этого месяца. Проведите их активно, как и сегодняшний день, это будет полезно.

Тельцы

Домашние дела у вас будут спориться и получаться легко. Так что с темой предстоящего уикенда мы, кажется, определились: наводите уют в своем доме.

Близнецы

Сегодня звезды благоприятно настроены ко всем воздушным знакам, включая вас. Это прекрасный день для общения, переписок, коротких поездок, отправки товаров.

Рак

Марс в вашем знаке успокоился и готовится получить поддержку от Сатурна. Сегодняшний день и грядущие выходные подходят для планирования и обдумывания.

Львы

Луна в вашем знаке обожает наряжаться и блистать в обществе, чего требует и от вас. Благо, другие звезды не против – отдыхайте, веселитесь, наслаждайтесь жизнью.

Девы

Звезды советуют вам работать даже в выходные: уж слишком благоприятный момент сейчас для заработков. Впрочем, решайте сами, нужно ли жертвовать отдыхом.

Весы

Солнце в вашем знаке и Луна во Льве – знатные тусовщики. Не прячьтесь дома, выходите в люди, общайтесь, знакомьтесь - это наполнит вас энергией и энтузиазмом.

Скорпионы

Ваша Венера не в ладах с Луной, но уже завтра конфликт между ними исчезнет. Занимайтесь собой, сейчас самое время поставить приоритет на то, что вам ближе.

Стрельцы

Вы получите новость или послание, которое разнообразит ваш день. Приготовьтесь смеяться, получать комплименты и знакомиться с интересными людьми.

Козероги

Представителям знака, недовольным своим банком, звезды советуют рассмотреть другие предложения. Возможно, вы откроете для себя совершенно новые услуги.

Водолеи

Кое-что интересное намечается в личной жизни. Вы можете познакомиться с кем-то и флиртовать или отлично провести время с любимым человеком.

Рыбы

Чем ближе октябрь, тем дольше вам нужно высыпаться и отдыхать. Не жалейте времени на это, тогда будете оставаться в хорошей форме.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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