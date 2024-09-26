Песков рассказал, когда выйдет указ Путина по ядерной доктрине

В нее внесли коррективы

Президентский указ о внесении правок в российскую ядерную доктрину будет обнародован, как только его подготовят. Об этом в четверг, 26 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин накануне рассказал, какие коррективы внесут в ядерную доктрину. В частности, расширен перечень государств и военных союзов, а также военных угроз, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание.

Песков заверил, что соответствующий документ "по готовности будет выпущен", но конкретные сроки не озвучил, сообщает ТАСС.

Российский лидер, говоря об изменениях в ядерную доктрину, подчеркивал, что Москва всегда ответственно относилась к своим возможностям в этой области. Россия стремится не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва не хочет ядерной войны и считает неуместными разговоры о том, когда надо нажать на "красную кнопку". Однако у России действительно имеются вооружения, "которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима".

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