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Байден объявил о выделении Киеву военной помощи на 375 млн долларов

08:35
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Госдеп обещает предоставить помощь как можно быстрее

Президент США Джо Байден официально объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. Соответствующее заявление сделал в четверг, 26 сентября, Белый дом.

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Средства будут предоставлены Украине в виде "оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также на военное образование и подготовку". В частности, украинским военным передадут дополнительные боеприпасы и поддержку для HIMARS, ракеты для Javelin, противотанковые ракеты TOW.

Госдепартамент США заверил, что "мы предоставим эту новую помощь как можно быстрее", сообщает "Интерфакс".

При этом источники утверждают, что американские власти планируют объявить в четверг 26 сентября о военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал главу киевского режима Владимира Зеленского лучшим торгашом в истории. Американский политик подчеркнул, что после каждого визита в США Зеленский уезжает из страны с миллиардами долларов.

При этом Байден призывал западных союзников Киева не прекращать его поддержку, поскольку "нельзя говорить, что мы устали". Президент США подчеркнул, что важно достигнуть "справедливого и долгосрочного мира", а дефицит помощи грозит Украине исчезновением.

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