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Народный артист Вячеслав Добрынин в больнице: врачи не дают никаких прогнозов

08:23
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Сообщается, что автор-песенник в тяжелом состоянии

Сегодня, 26 сентября, стало известно о госпитализации знаменитого певца, автора-песенника Вячеслава Добрынина. 78-летний исполнитель в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, врачи не дают никаких прогнозов и делают все возможное, передает телеграм-канал SHOT.

Ранее у Добрынина уже было два инсульта, ему дали инвалидность. В недавней беседе с журналистами супруга Вячеслава Григорьевича рассказала, что он не выступает несколько лет, прекратил все гастроли, а семья занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.

Напомним, Вячеслав Добрынин - автор-исполнитель песен "Не сыпь мне соль на рану", "Все, что в жизни есть у меня", "Ни минуты покоя", "Синий туман" и многих других. Его песни со сцены исполняли, в частности, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Валентина Легкоступова и София Ротару.

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