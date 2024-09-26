ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мощные взрывы прогремели на территории Украины

09:07
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Звучит сигнал воздушной тревоги

В ряде областей Украины утром 26 сентября на фоне воздушной тревоги погремели взрывы.

Взрывы слышны в городе Староконстантинов Хмельницкой области, на окраине которого расположен военный аэродром, пишет РИА Новости.

Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), а также в Ивано-Франковске на западе Украины.

Мониторинговая группа также сообщает о взрывах в Винницкой области.

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура. Также ВС России ударили по заводу "Запорожсталь" в подконтрольном ВСУ Запорожье.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв на Украине
Взрыв на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.