Мощные взрывы прогремели на территории Украины

Звучит сигнал воздушной тревоги

В ряде областей Украины утром 26 сентября на фоне воздушной тревоги погремели взрывы.

Взрывы слышны в городе Староконстантинов Хмельницкой области, на окраине которого расположен военный аэродром, пишет РИА Новости.

Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), а также в Ивано-Франковске на западе Украины.

Мониторинговая группа также сообщает о взрывах в Винницкой области.

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура. Также ВС России ударили по заводу "Запорожсталь" в подконтрольном ВСУ Запорожье.

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