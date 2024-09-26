Мощные взрывы прогремели на территории Украины

Звучит сигнал воздушной тревоги
В ряде областей Украины утром 26 сентября на фоне воздушной тревоги погремели взрывы.
Взрывы слышны в городе Староконстантинов Хмельницкой области, на окраине которого расположен военный аэродром, пишет РИА Новости.
Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), а также в Ивано-Франковске на западе Украины.
Мониторинговая группа также сообщает о взрывах в Винницкой области.
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура. Также ВС России ударили по заводу "Запорожсталь" в подконтрольном ВСУ Запорожье.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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