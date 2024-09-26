Названы сроки установления причин смерти детей под Красноярском

Они отравились неустановленным веществом

Точные причины смерти четырех детей в поселке Красная Сопка Красноярского края удастся установить не ранее чем через месяц. Об этом в четверг, 26 сентября, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что следователи ждут результатов судебно-медицинских экспертиз с целью определения точных причин смерти детей — проведение таких исследований обычно занимает около месяца. Кроме того, необходимо проведение дополнительных исследований.

Биологический материал погибших детей доставлен в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения России в Москве, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Между тем в приоритете у следователей две версии: отравление ядовитым веществом в пище и отравление в результате вдыхания аэрозольных паров инсектицида. Установлено, что в день трагедии родители обработали дом дихлофосом от насекомых, а потом недостаточно хорошо проветрили комнаты.

При этом Роспотребнадзор обещает 26 сентября предоставить заключение по продуктам питания, которые изъяли из дома отравившейся семьи, а также из магазина, где они делали покупки, сообщает РИА Новости.

Тем временем глава районной администрации Михаил Ковалев рассказал, что скончавшихся от отравления детей похоронят на местном кладбище. На похоронах смогут присутствовать отец и мать — их уже выписали из больницы.

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