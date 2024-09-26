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Володин назвал Байдена виновным в подрыве "Северных потоков"

08:54
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Больше всех пострадали жители Германии

За взрывом на российских газопроводах "Северный поток" стоит Вашингтон и лично президент США Джо Байден.

Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин к двухлетней годовщине теракта. США было выгодно произошедшее – страны Европы лишились дешевого газа из России и начали покупать его у США "втридорога".

Больше всех от теракта пострадала Германия, ее экономика впала в рецессию.

"За теракт ответил не Вашингтон, а жители Германии, которым Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц залезли в карманы", - написал Володин в своем telegram-канале.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока - 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

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