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В разводе Бондарчука и Андреевой обвинили известную актрису

08:46
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Говорят, режиссер увлекся молодой артисткой

Вот уже который день в Сети идут активные обсуждения, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева на грани развода или даже уже развелись. Поводом для слухов послужило то обстоятельство, что режиссер стал выходить в свет в одиночестве, а его обручальное кольцо пропало с безымянного пальца правой руки. Кроме того в кулуарах поговаривают, что в последнее время Бондарчук очень грустный.

Среди вероятных причин для расставания назывались творческие и даже политические разногласия. Однако теперь интернет-пользователи активно судачат, что якобы Федор Бондарчук увлекся другой женщиной. Некоторые телеграм-СМИ даже называют конкретное имя. Будто бы у 57-летнего режиссера роман с 29-летней актрисой Софьей Синицыной.

Они вместе снимались в нашумевшем сериале "Чистые". Кроме того девушка известна тем, что несколько лет назад родила от актера Павла Табакова дочь Мию. А еще поговаривают, что у нее был мимолетный роман с бывшим мужем певицы Полины Гагариной, фотографом Дмитрием Исхаковым.

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