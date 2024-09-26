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ФАС проверит обоснованность цен на молоко

09:18
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Антимонопольщики направили запросы производителям

Федеральная антимонопольная служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко в целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров. Об этом в среду, 25 сентября, рассказали в пресс-службе ведомства.
ФАС потребовала от производителей обоснования цен на социально значимые товары

Как уточняется на официальном сайте ФАС, служба направила письма крупнейшим производителям молока. Им предписано представить сведения о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года.

Если в это время зафиксирован рост оптово-отпускных цен, организации должны направить сведения о его причинах.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев объявил, что руководству регионов, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе поручено отслеживать цены на продукты питания, а также предпринимать "исчерпывающие меры", если обнаружится необоснованное завышение цен.

При этом в августе Федеральная служба государственной статистики отмечала, что на некоторые продукты цены снизились. Это касалось плодоовощной продукции и было вызвано сезонным фактором: благодаря новому урожаю на рынке оказалось много овощей и фруктов, поэтому они подешевели.

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