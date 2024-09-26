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Волочкова накинулась на Салтыкову: "Позорище"

09:10
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Балерина не осталась в стороне

Недавно Ольга Бузова приняла участие в шоу "Битва поколений". В кресле жюри сидела певица Ирина Салтыкова, которая достаточно резко прокомментировала выступление поющей ведущей и назвала ее "выскочкой". Позже Ольга заявила, что всегда хорошо относилась к Ирине и даже восхищалась ею, но сложившаяся ситуация ее разочаровала.

Потом Бузову поддержал артист Егор Крид, а теперь вступилась за нее балерина Анастасия Волочкова. Примечательно, что у Ольги и Насти день рождения в один день. Для начала балерина заявила, что всегда хорошо относилась к Бузовой. По словам Анастасии, Ольга добрый человек и у нее прекрасное чувство юмора.

"Мои золотые, я хочу сказать вам: победителей не судят! И Ольга добилась всего своим трудом, своим сердцем, вот всем-всем, что у нее есть, самыми лучшими качествами она добилась сама. Извините, пожалуйста, когда стареющие женщины, уже уходящие из мира шоу-бизнеса, и как сбитые летчики никому не нужны, не интересны, начинают судить молодую, красивую и успешную Ольгу Бузову. Извините, это позорище, вот я так считаю", - заявила Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro.

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