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Собянин подвел итоги конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО

09:31
  • четверг
  • 26 сентября 2024

В этом году рекорд по количеству одобренных заявок

В Москве подвели итоги конкурса грантов мэра для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

В 2024 году конкурс побил рекорд по количеству одобренных заявок: было подано порядка 900, 262 из них получили поддержку, написал мэр Москвы в своем блоге.

Участникам конкурса было предложено на выбор 12 номинаций, лидирующие из них – "Молодежь Москвы" (62 проекта), "Наше наследие" (55 проектов) и "ЗОД и спорт" (37 проектов).

В конкурсе грантов также участвовали научно-образовательный центр МГТУ имени Баумана, сервис "Бабушка на час", благотворительный фонд помощи детям, рожденным на раннем сроке, Ассоциация ветеранов специальной военной операции и другие.

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