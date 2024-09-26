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Муж объявил награду за данные об убийцах предпринимательницы из Балаково

09:57
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Женщину нашли спустя три дня с перерезанным горлом

В городе Балаково Саратовской области произошло громкое убийство – тело 47-летней предпринимательницы Натальи Алешниковой обнаружили с перерезанным горлом.

Трагедия произошла 22 сентября – накануне 48-летия Натальи. Двое мужчин в масках и темной одежде подкараулили женщину на парковке во дворе дома на улице Роз, насильно посадили ее в свою же машину Toyota RAV4 и увезли в неизвестном направлении. Наталью искали три дня, близкие до последнего думали, что это просто неудачный розыгрыш перед днем рождения.

Ее тело обнаружили 25 сентября в лесу на окраине города в двух километрах от трассы. Погибшая лежала рядом со своим автомобилем с перерезанным горлом. Недалеко от места происшествия лежал ее телефон. Машина была укрыта ветками.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору" и "Убийство, совершенное организованной группой". В настоящий момент идет расследование, выясняются причины произошедшего. Одна из основных версий – ревность. Наталья, будучи замужем, могла встречаться с женатым мужчиной.

Не исключено, что Наталью могли убить и по бизнес-мотивам. У нее была довольно успешная карьера, она владела клининговой компанией и магазином спортивной одежды. В свободное время женщина каталась на сноуборде, играла в теннис и занималась на пилоне, пишет telegram-канал Shot. У нее остались муж и взрослый сын.

Супруг Натальи объявил награду в один миллион рублей за информацию об убийцах.

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