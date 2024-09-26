Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Состоялось заседание Президиума Правительства Москвы

В результате совещания было принято несколько решений. В частности, планируется комплексно развивать три участка на северо-востоке и юге Москвы. В СВАО построят жилье, гостиницу, подстанцию скорой помощи и другие объекты. В ЮАО появится некапитальный торгово-бытовой объект и новая недвижимость, в том числе гостиница.

Кроме того одобрены планы по созданию свыше четырех тысяч новых рабочих мест. Инвесторы возведут фабрику по производству элементов каркаса и отделки в Краснопахорском районе ТиНАО и многофункциональный бизнес-центр в районе Фили-Давыдково ЗАО.

А также утвержден проект строительства и реконструкции дорог в ТиНАО вблизи 249-го км ЦКАД. В результате будет проще добраться к промышленному парку "Сенькино" и населенным пунктам Краснопахорского района, где живет свыше 35 тысяч человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Кстати, на днях открылся второй рыбный рынок общей площадью более четырех тысяч квадратных метров на северо-западе столицы — там работает фирменный корнер "Москва – на волне", ля которого разработано специальное меню.

"Открытая кухня нового рынка в два раза больше, чем в Косино-Ухтомском. Приобретенную на рынке продукцию приготовят бесплатно. А на площадках для мастер-классов гости могут научиться готовить блюда из рыбы и морепродуктов", - сообщил столичный мэр.

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