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МВД: 14 тысяч мигрантов с фальшивыми справками по русскому языку не получили статус

09:43
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Ведомство продолжает выявлять нарушителей миграционного законодательства

Сотрудники российских правоохранительных органов с 2022 года отказали в предоставлении миграционных статусов около 14 тысячам иностранных граждан с поддельными сертификатами о знании русского языка. Такие данные в четверг, 26 сентября, привела официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Число депортированных из России мигрантов выросло на 53,2%

Как указала Волк в Telegram-канале, данные об иностранных гражданах с фиктивными справками — мигрантах, которые не владеют русским языком на минимальном уровне, но при этом имеют соответствующие сертификаты — направляются в Рособрнадзор.

Полиция занимается выявлением лиц, которые устраивают фиктивные экзамены для иностранных граждан.

Ранее Министерство высшего образования и науки России поддержало предложение дополнить устной частью экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов. Авторы инициативы указывали, что способность к живой коммуникации очень важна при трудоустройстве и адаптации в обществе.

Тем временем продолжается борьба с нелегалами, стремящимися получить российские паспорта за счет фиктивных браков. В МВД рассказали, что за первые семь месяцев 2024 года российские суды приняли 75 решений об аннулировании видов на жительство и 107 решений об аннулировании разрешений на временное проживание по указанной причине.

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