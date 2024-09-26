Сентябрь в Москве станет самым теплым за всю историю наблюдений

Уже можно говорить об абсолютном рекорде

Нынешний сентябрь в Москве станет самым теплым с 1879 года. Об этом в четверг, 26 сентября, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как написала эксперт в своем Telegram-канале, за первые 25 дней сентября средняя температура воздуха в Москве составила плюс 17,3 градуса — это выше нормы на пять градусов. Независимо от температуры в предстоящие последние пять дней сентября этот месяц уже точно станет самым теплым с 1879 года, с начала инструментальных наблюдений в столице.

Наряду с этим нынешний сентябрь пока входит в число лидеров по дефициту осадков, однако ситуация может измениться в последние выходные первого осеннего месяца, когда прогнозируются дожди.

Тем временем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечает в своем Telegram-канале, что в столичном регионе уже наметились первые признаки перемен: облака и ветер. Погода будет формироваться в противоборстве приближающегося с северо-запада циклонического вихря и уходящего на юго-восток антициклона. Уже в пятницу пройдут небольшие дожди, но пока будет тепло — 20-22 градуса выше нуля.

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