На Западе новую ядерную доктрину России назвали "жестким предупреждением"

В мировой прессе заговорили и о самом сильном противостоянии сверхдержав со времен Карибского кризиса.

Первое в истории России совещание по ядерному сдерживанию в частично открытом для прессы режиме. Формат диктует геополитическая обстановка и общий уровень конфронтации вокруг нашей страны. Западная пресса сигнал уловила верно: это реакция Москвы на попытки побряцать западным дальнобойным оружием у наших границ.

CNN называет текущую ситуацию самым серьезным противостоянием между сверхдержавами со времен Карибского кризиса: "Путин, который называет Запад декадентским агрессором, и президент США Джо Байден, который называет Россию коррумпированной автократией, предупредили, что прямая конфронтация России и НАТО может перерасти в Третью мировую войну. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп также предупредил о риске ядерной войны".

Это второе за две недели более чем серьезное предупреждение. В середине сентября Путин осадил Запад заявлением о его прямом участии в конфликте. А теперь Москва вносит изменения в свою ядерную доктрину.

"В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - указал Путин.

Американская ядерная доктрина предполагает нанесение превентивного удара, если в Вашингтоне кому-то просто померещится угроза или ее надумают. Российская же, даже скорректированная, - это применение ядерного оружия в ответ на фактический акт агрессии.

"Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. В завершение отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации", - добавил Путин.

Американские эксперты заостряют внимание на том, что заявления российского лидера прозвучали аккурат накануне анонсированной встречи Байдена и Зеленского. Укранский гастролер даже не скрывает: он приехал в Штаты, чтобы те дальнобойными ракетами прикрыли провалы Киева в политике и на поле боя. И от решения Белого дома, по сути, зависит будущее главаря нацистского режима.

Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. Она включает очередную партию кассетных бомб, боеприпасов для HIMARS и артиллерии, ракет Javelin. Но о чем-то более серьезном Вашингтон пока не заикнулся.

"Этим движением Россия говорит НАТО: оставайтесь в стороне или мы применим ядерное оружие. И я не думаю, что это пустые угрозы. Подавляющее большинство граждан Соединенных Штатов или любого европейского государства скажет, что не хочет в этом участвовать", - отметил Дэниэл Дэвис, подполковник ВС США в отставке.

Газеты Туманного Альбиона вышли с заголовками о новом жестком предупреждении Путина. Guardian при этом называет наш Совет безопасности "могущественным", а слова российского лидера - "самыми сильными за последнее время". Telegraph переживает: новые формулировки ядерной доктрины слишком широкие, оставляют возможность потенциального ядерного ответа на любую воздушную атаку. То есть британцы всерьез думают, что можно безнаказанно запускать что угодно по нашим территориям. Но если это не баллистическая ракета, то Москва должна понять и простить?

"Преднамеренная двусмысленность формулировок призвана заставить Запад отказаться от намерений к разрешению ударов дальнобойным оружием. Хотя в предыдущей версии доктрины говорится, что может задействовать свой ядерный потенциал, только если получит достоверную информацию о запуске баллистических ракет. Независимо от того, считаете ли вы это блефом или нет, это никогда не бывает хорошо, когда крупная ядерная держава смягчает условия для использования ядерного оружия", - говорится в материале.

Занервничали и в Германии. Мало того, что поставляют тяжелые вооружения нацистскому режиму Зеленского, так еще и открыто согласились разместить на своей территории новые типы американских ракет, которые способны нести ядерные заряды. И в свете корректировки нашей доктрины план усилить свою обороноспособность с помощью заокеанских вооружений уже не кажется таким привлекательным.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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