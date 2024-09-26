В Хабаровском крае спасли раненого кита

Спасаясь от косаток, он выбросился на мель в Охотском море

Увидеть кита на расстоянии вытянутой руки - мечта многих. Экскурсии у Шантарских островов следуют одна за другой. Эмоций всегда - море. Но на этот раз в бухте Врангеля туристы стали свидетелями кровавой драмы. Израненный гигант - редкий гренландский кит - буквально бросился к лодке, ища защиты у людей.

Как оказалось, кит уже пять часов сдерживал атаку стаи косаток. Те загнали его на мель, не оставляя шанса на спасение.

"Более восьми особей косаток напали на гренландских китов - их в бухте было 30 штук примерно. Ну и, соответственно, после этого один из раненых китов вышел на мелководье, спасаясь от косаток. Отмахивался хвостом от них, и в это время шел отлив. Кит весь в крови находится на мели", - рассказал Бахт Мавланов, руководитель туристической фирмы.

Для косаток, как оказалось, эта смертельная схватка была мастер-классом по обучению начинающих охотников. Такие жуткие уроки в этих широтах, говорят биологи, начались не так давно, около десяти лет назад.

"На наших глазах косатки научились охотиться на китов. Они приводят детенышей, показывают им, как это делать. Причем косатки на тот момент ели не всего кита. Они выедали ему только язык. Это была вкусная часть кита, ради которой они устраивали эти охоты", - объяснил Дмитрий Глазов, ведущий инженер, заместитель руководителя программы "Белуха - белый кит" ИПЭЭ РАН постоянно действующей экспедиции РАН, член правления Совета по млекопитающим.

Но на этот раз косаткам не повезло. Разочарованные отливом и неудавшейся охотой, они ушли. А сородичи раненого кита остались.

С каждой минутой сил у бедняги становилось все меньше - без воды эти гиганты быстро обсыхают и погибают. Плюс - чайки, которые наносят глубокие раны. Неожиданно для всех один из китов, сам рискуя застрять на мелководье, начал сталкивать сородича на глубину. Когда это не удалось, произошло самое удивительное.

"Это эксклюзивные, уникальные кадры, когда кит другого брызгает водой", - отметил Глазов.

Люди решили прийти на помощь. Связались со специалистами из Росприроднадзора, с учеными. Те рассказали: гренландских китов в Охотском море - не больше трех сотен, их чуть не истребили еще в советские времена из-за китобойного промысла. И озвучили план действий. Тут же началась операция по спасению.

Воды на кита не жалели. Тот благодарил как мог. Хвост ни на кого не поднимал. Лили часами. Главное было дождаться прилива. О чем в этот момент думал спасенный, сказать сложно. Но с такими отважными сородичами он точно будет жить долго. Ученые говорят - лет двести, не меньше.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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