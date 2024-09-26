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Посвященная 10-летию развития инициативного бюджетирования конференция открылась в Москве

11:51
  • четверг
  • 26 сентября 2024

На тематических сессиях эксперты и приглашенные гости рассмотрят способы распределения финансов

Всероссийская конференция, посвященная 10-летию развития инициативного бюджетирования, открылась сегодня в Москве.

На тематических сессиях эксперты и приглашенные гости рассмотрят способы распределения финансов, управление при реализации практик, вопросы благоустройства. Кроме того, состоялось награждение победителей и финалистов Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования в шести номинациях. 

"Первое и главное, что дает инициативное бюджетирование, - это возможность людям решать свои проблемы, актуальные, насущные, за счет средств государственных и муниципальных бюджетов. Второе - благодаря этому появляется общий язык взаимодействия между властью и гражданами. Ну и третье - безусловно - это очень эффективная финансовая технология, которая позволяет расходовать бюджетные средства наиболее оптимальным способом", - объяснил Владимир Вагин, руководитель центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России.

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Конференция инициативного бюджетирования
Конференция инициативного бюджетирования
Конференция инициативного бюджетирования
Конференция инициативного бюджетирования
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