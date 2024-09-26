"Одни слезы": учительница рассказала об отравившейся семье в Красноярском крае

Произошедшее — настоящее горе

20 сентября семья из шести человек попала в больницу с признаками отравления после того, как поела пельмени, купленные в местном магазине. Четверо детей скончались один за другим, мать с отцом выжили. Они пришли в сознание 23 сентября, а недавно их выписали из клиники. Примечательно, что мать семейства ждет пятого ребенка. К счастью, плоду ничего не угрожает.

Говорят, если муж держится, то женщина постоянно плачет, не в силах смириться с потерей четырех детей, которых вскоре должны похоронить на местном кладбище.

Меж тем журналисты пообщались с учительницей, которая преподавала детям, на днях погибшим в результате отравления. Женщина положительно охарактеризовала семью.

"Они всегда ходили в школу опрятными. Родители их контролировали. Занятий не пропускали. Если пропускали, то только по уважительной причине, если болели", - рассказала учительница.

Педагог отметила, что произошедшее - настоящее горе. "Одни слезы. Слезы, сожаления. Не только у педагогов, и у населения", - сообщила собеседница 360.ru.

До сих пор точно неизвестно, что же стало причиной отравления. Рассматриваются две версии: пары дихлофоса (родители перед происшествием травили насекомых в квартире) и неустановленное токсичное вещество в пельменях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram