США и Великобритания пытаются убрать из международной повестки эту тему

Западные страны пытаются сфабриковать результаты расследования диверсии на газопроводах системы "Северный поток". Такое заявление сделала Служба внешней разведки России (СВР) в четверг, 26 сентября, — во вторую годовщину теракта.

Как отмечает ведомство, поступают новые сведения, подтверждающие тезис о причастности англосаксов к взрывам на "Северных потоках". При этом Вашингтон и Лондон с 2022 систематически пытаются убрать из международной информационной повестки эту тему.

Прошло два года после диверсии, но западные страны до сих пор не представили каких-либо результатов расследований. Более того, имеются данные, что США и Великобритания решили реализовать кампанию по дезинформации, чтобы прикрыть истинную цель диверсии и ее организаторов.

Это объясняет вбросы западными средствами массовой информации сообщений об исполнении атак исключительно украинскими экстремистами, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что за взрывом на российских газопроводах "Северный поток" стоит Вашингтон и лично президент США Джо Байден. Именно Соединенным Штатам выгодно то, что страны Европы лишились дешевого газа из России и начали покупать его у США втридорога.

Между тем российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что многочисленные запросы Москвы по дипломатическим каналам касательно германского расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" остались без ответа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram