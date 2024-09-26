Московские дорожники привели в порядок две магистрали в Донецке и Луганске

Столица помогает восстановлению новых регионов

Столичные дорожники отремонтировали две крупные магистрали в Луганске и Донецке.

На одной из самых оживленных магистралей Луганска протяженностью почти восемь километров обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обустроили тротуары, отремонтировали люки и нанесли разметку. Кроме того, там разместили остановки общественного транспорта, смонтировали систему освещения и озеленили территорию. Для безопасности автомобилистов установили делиниаторы с сигнальными столбиками и сделали буферы безопасности. На тротуарах поставили лавочки, парковые качели и фонари, разбили цветники. Из центра города к спальным районам проложили велодорожку протяженностью почти семь километров. Кроме того, оборудовали три велопарковки.

В 2023 году столичные дорожники реализовали подобный проект комплексного благоустройства еще на одной центральной улице Луганска протяженностью 6,7 километра.

На площади 37,1 гектара заменили инженерные сети, покрытие тротуаров и проезжей части, изменили организацию дорожного движения, полностью обновили остановки общественного транспорта, сделали детские и спортивные площадки, озеленили территорию.

В Донецке в 2024 году работы также проводились на одной из центральных и самых протяженных улиц.

Эта улица проходит через два района, последний раз ее благоустраивали более 15 лет назад. Здесь расположено главное лечебное учреждение города, сейчас столичные специалисты восстанавливают его. Работы проходили на всем протяжении улицы — это около шести километров, а также на бульварной части протяженностью более 1,5 километра. Столичные дорожники отремонтировали проезжую часть и тротуары, нанесли разметку, заменили светофоры, трансбарьерные и пешеходные ограждения, установили остановочные павильоны, смонтировали систему освещения, а также расширили одну парковочную зону и оборудовали три новые парковки. Кроме того, появились небольшие зоны отдыха с лавочками в окружении цветников. Позже дополнительно высадят деревья и кустарники.

Ранее президент России Владимир Путин отметил самоотверженность строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия и все сопутствующие сложности, ремонтируют и возводят новые дороги, жилые дома, ключевые звенья инфраструктуры.

Работники ЖКХ Москвы также помогают Донецку подготовиться к зиме. Работы идут в пяти районах: Ворошиловском, Калининском, Ленинском, Буденновском и Пролетарском. К зиме подготовлено 2606 многоквартирных домов, 210 школ и детских садов, 167 больниц и 116 объектов культуры, спорта и других социально значимых объектов.

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