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Названа справедливая цена за бутылку российского вина

10:59
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Большая часть денег уходит не на напиток

Бутылка хорошего российского вина не может стоить меньше 500 рублей.

Об этом РИА Новости рассказал главный винодел компании "Дербент вино" Шамиль Алиев. При этом само вино стоит меньше половины этой суммы: большая часть денег уходит на логистику, этикетку, бутылку и другие расходные материалы.

На прилавках магазинов можно увидеть вино и за 200 рублей, отметил эксперт. Это связано с тем, что виноделы порок вынуждены работать без заработка, чтобы попасть на полку магазина.

Алиев сообщил, что российское виноделие все еще зависит от импорта на некоторых этапах. Например, пробки до сих пор поступают из Испании и Португалии.

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