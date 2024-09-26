Шнуров снизил ценник на корпоративы и просит банку варенья

Артист переживает тяжелые времена

Еще год назад Сергей Шнуров считался одним из самых высокооплачиваемых артистов в стране. Так, его группировка "Ленинград" брала за выступление на вечеринках 350 тысяч евро (примерно 32 миллиона рублей по сегодняшнему курсу). Но потом начались проблемы с гастролями. Так, концерты в столичных "Лужниках" и на петербургской "Газпром-арене" отменили.

Дальше - больше. На днях стало известно, что молодая жена Ольга Абрамова подала на развод с Сергеем Шнуровым. Что стало причиной такого решения, неизвестно. Ухудшает настроение артиста и тот факт, что корпоративов у него почти не осталось. Например, журналисты выяснили, что концерт у "Ленинграда" запланирован всего один — в январе на Бали.

А теперь выяснилось, что Сергей Шнуров снизил ценник на корпоративы. Теперь группировка "Ленинград", по данным телеграм-канала SHOT, готова развлекать зрителей за 200 тысяч долларов (примерно 18,5 миллионов рублей).

Примечателен райдер группы. От алкоголя артист и его команда отказались и теперь просят чай, соки, мясную и сырную тарелки, а еще банку варенья. Кроме того в каждой гримерке запрещено курить и должны стоять аромасвечи "хорошего качества".

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